Ізраїль дозволив ввезення в Сектор Гази близько 20 рятувальних і пожежних машин

«Ізраїль дозволив ввезення близько 20 рятувальних і пожежних машин у Сектор Газу», - заявили палестинські чиновники.

Зокрема, техніка, яку пожертвував Катар, включає кілька позашляховиків, оснащених водяними насосами.

В арсеналі Цивільної оборони Сектора Газу раніше було тільки 33 машини для обслуговування території з населенням у 2 мільйони людей, у тому числі одна пожежна машина з гідравлічною платформою.

Як повідомлялося, Ізраїль і Єгипет блокували сполучення з Сектором Газу після того, як у 2007 році ісламське воєнізоване угрупування ХАМАС перехопило владу у палестинців.