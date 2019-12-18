Ізраїль дозволив ввезення в Сектор Гази близько 20 рятувальних і пожежних машин
Укрінформ
Ізраїль у вівторок дозволив ввезення в Сектор Газу близько 20 рятувальних і пожежних машин, які передав палестинцям Катар.
Про це повідомляє АР.
«Ізраїль дозволив ввезення близько 20 рятувальних і пожежних машин у Сектор Газу», - заявили палестинські чиновники.
Зокрема, техніка, яку пожертвував Катар, включає кілька позашляховиків, оснащених водяними насосами.
В арсеналі Цивільної оборони Сектора Газу раніше було тільки 33 машини для обслуговування території з населенням у 2 мільйони людей, у тому числі одна пожежна машина з гідравлічною платформою.
Як повідомлялося, Ізраїль і Єгипет блокували сполучення з Сектором Газу після того, як у 2007 році ісламське воєнізоване угрупування ХАМАС перехопило владу у палестинців.