У місті на сході Франції сталася стрілянина

Троє людей зазнали поранень у результаті стрілянини, відкритої на Різдво невідомими в каптурах у місті Безансоні на сході Франції.

Про це повідомляє France Info із посиланням на місцеву поліцію.

"В районі Плануаз в середу ввечері почалася стрілянина, в результаті троє людей отримали поранення, двоє з них – серйозні", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, троє або четверо нападників у каптурах зробили близько п'ятнадцяти пострілів і зникли з місця злочину.

Перший потерпілий, якому 31 рік, отримав травму стегна, другого, старшого на три роки, поранено у груди, у третього, підлітка 14 років - легке поранення. Всі вони доправлені в лікарню.

Поліція перекрила район. На місці інциденту вже знайдені близько п'ятнадцяти патронів до автомата калібру 5,56-мм, а під однією з машин - гранату.

Проводиться розслідування.

Фото: MARC BERTRAND / RADIO FRANCE