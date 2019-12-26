У місті на сході Франції сталася стрілянина
Про це повідомляє France Info із посиланням на місцеву поліцію.
"В районі Плануаз в середу ввечері почалася стрілянина, в результаті троє людей отримали поранення, двоє з них – серйозні", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, троє або четверо нападників у каптурах зробили близько п'ятнадцяти пострілів і зникли з місця злочину.
Перший потерпілий, якому 31 рік, отримав травму стегна, другого, старшого на три роки, поранено у груди, у третього, підлітка 14 років - легке поранення. Всі вони доправлені в лікарню.
Поліція перекрила район. На місці інциденту вже знайдені близько п'ятнадцяти патронів до автомата калібру 5,56-мм, а під однією з машин - гранату.
Проводиться розслідування.
Фото: MARC BERTRAND / RADIO FRANCE