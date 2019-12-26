Майже чвертю загального багатства Австрії володіє лише 1% громадян

В Австрії загальнонаціональні активи розподіляються серед населення дуже нерівномірно, адже лише 5% громадян володіють 43,1% загального багатства.

Про це повідомляє газета Der Standard із посиланням на дані Центробанку та Робочої палати Австрії, передає кореспондент Укрінформу.

"Австрія є однією з найбільш несправедливих країн єврозони (за розподілом багатства – ред.)", - переконаний експерт Робочої палати Маттіас Шнетцер.

Зазначається, що на 1% найбагатших австрійців припадає 22,6% загального обсягу чистих активів. 5% населення володіє 43,1% загального багатства, а 20% найбагатших громадян Австрії мають у своєму розпорядженні 72,8% цього обсягу.

При цьому на 50% незаможних австрійців припадає лише 3,6% національних активів.

Як пише видання, дуже часто нерівність зумовлюється спадщиною: для 38 з 50 найбагатших австрійців цей чинник є ключовим.