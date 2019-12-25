Проти пенсійної реформи: Танцівниці Паризької опери просто неба виконали "Лебедине озеро"
Про це інформує France 24, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"У Парижі танцівниці балету у білих пачках станцювали кілька сцен із "Лебединого озера" у дворі палацу Гарн’є, протестуючи проти планів президента Франції Еммануеля Макрона позбавити їх пенсійних пільг", - йдеться у повідомленні.
Двадцятихвилинну виставу у супроводі Паризького симфонічного оркестру спостерігали сотні людей.
Позаду танцівниць було встановлено банер – "Культура у небезпеці".
Танцівниці і танцівники Паризької опери можуть стати одними із кількох категорій працівників, включаючи залізничників, які можуть зазнати найбільших негативних наслідків від пенсійної реформи.
Порядок виходу на пенсію танцівників балету був уведений ще у XVII столітті. На сьогодні він передбачає ранній вихід на пенсію танцівників балету у 42 роки, що є на 20 років менше звичайного мінімального пенсійного віку.
Як наголошують танцівниці балету, їм буде важко підтримувати хороші професійні кондиції до 64-річного віку, як це передбачає нова пенсійна реформа.
Через страйк артистів Паризька опера вже зазнала близько 8 млн євро збитків.
Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 5 грудня триває загальнонаціональний страйк проти урядової пенсійної реформи. Найбільш активно і масово у протестних акціях беруть участь співробітники національної залізниці. По всій країні, в особливості у столиці Парижі, значно ускладнено і обмежено рух громадського транспорту. Страйк також продовжується у період різдвяних і новорічних свят.