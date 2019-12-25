Проти пенсійної реформи: Танцівниці Паризької опери просто неба виконали "Лебедине озеро"

У французькій столиці танцівниці Паризької опери просто неба виконали уривок із балету "Лебедине озеро", протестуючи проти урядової пенсійної реформи.

Про це інформує France 24, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У Парижі танцівниці балету у білих пачках станцювали кілька сцен із "Лебединого озера" у дворі палацу Гарн’є, протестуючи проти планів президента Франції Еммануеля Макрона позбавити їх пенсійних пільг", - йдеться у повідомленні.

Двадцятихвилинну виставу у супроводі Паризького симфонічного оркестру спостерігали сотні людей.

Позаду танцівниць було встановлено банер – "Культура у небезпеці".

Танцівниці і танцівники Паризької опери можуть стати одними із кількох категорій працівників, включаючи залізничників, які можуть зазнати найбільших негативних наслідків від пенсійної реформи.

Порядок виходу на пенсію танцівників балету був уведений ще у XVII столітті. На сьогодні він передбачає ранній вихід на пенсію танцівників балету у 42 роки, що є на 20 років менше звичайного мінімального пенсійного віку.

Як наголошують танцівниці балету, їм буде важко підтримувати хороші професійні кондиції до 64-річного віку, як це передбачає нова пенсійна реформа.

Через страйк артистів Паризька опера вже зазнала близько 8 млн євро збитків.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 5 грудня триває загальнонаціональний страйк проти урядової пенсійної реформи. Найбільш активно і масово у протестних акціях беруть участь співробітники національної залізниці. По всій країні, в особливості у столиці Парижі, значно ускладнено і обмежено рух громадського транспорту. Страйк також продовжується у період різдвяних і новорічних свят.