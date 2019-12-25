У Канаді — шостий за дві доби землетрус

Західне узбережжя Канади зазнало шостого за дві доби землетрусу, однак обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Центр землетрусів Канади.

Зазначається, що останній підземний поштовх поблизу острова Ванкувер у провінції Британська Колумбія був зареєстрований у вівторок та досяг сили у 6,2 бала. Його епіцентр знаходився за 188 км на захід від міста Порт Гарді. Інформації про завдані ним руйнування або жертви не надходило. Тихоокеанський центр попередження цунамі також не видав жодних засторог. Утім, за словами мешканців Річмонд Гіла, що в передмісті Ванкувера, деякі будівлі в місті колихалися.

Читайте також: Столицю Колумбії струсонули два потужних землетруси

Нагадаємо, у понеділок поблизу острова Ванкувер протягом семи годин сталися п’ять землетрусів різної категорії, які також не призвели до руйнувань. Узбережжя Британської Колумбії перебуває у сейсмічно активній зоні, але останній смертельний землетрус відбувся тут понад 70 років тому.