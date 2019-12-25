Столицю Колумбії струсонули два потужних землетруси

У Колумбії трапилося два сильних землетруси магнітудою 6,2 та 5,7 бала.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на Геологічну службу країни.

“Інформації про жертв наразі немає, але свідки стверджують, що в столиці країни Боготі хиталися будинки”, - йдеться у матеріалі.

У Геологічній службі США силу землетрусів визначили у 6,0 та 5,8 бала, зазначивши, що їх епіцентр знаходився у 160 км на південь від Боготи.

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Зазначимо, що Богота із населенням у понад 7 мільйонів є одним із найбільших міст Південної Америки. Розташоване на висоті у 2600 метрів, місто знаходиться у сейсмічно активній зоні.