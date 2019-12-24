У західній частині Канади сталося п’ять землетрусів за сім годин

Протягом семи годин поблизу острова Ванкувер, що на західному узбережжі канадської провінції Британська Колумбія, сталися п’ять землетрусів різної сили.

Про це повідомляє CBC.

«Повідомлень про пошкодження чи поранення після п'яти землетрусів, що сталися протягом семи годин біля північно-західної частини острова Ванкувер у понеділок, не надходило», - йдеться у публікації.

Перші поштовхи сталися близько 8 ранку і мали магнітуду 5,1. Також до 12 години дня узбережжя сколихнуло двічі (магнітуда 5,6. і 5.8). Вдень сталося ще два землетруси магнітудами 6,0 і 4,8.

Усі п’ять землетрусів сталися в Тихому океані, більш ніж в 100 кілометрах від міста Порт Гарді на глибині близько п’яти кілометрів.

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Центр землетрусів Канади не видавав попереджень про загрозу цунамі.

Зауважимо, що острів Ванкувер, поблизу якого були зареєстровані підземні поштовхи, перебуває у сейсмічно активній зоні, але останній смертельний землетрус відбувся тут понад 70 років тому назад.

Раніше повідомлялося про чотири землетруси підряд у цьому ж районі.