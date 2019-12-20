В Афганістані стався потужний землетрус

“Землетрус магнітудою 6,1 стався за 51 км від міста Ярн в Афганістані”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 210 км.

Нині немає інформації про постраждалих або завдану шкоду.

Водночас, за даними DAWN, тремтіння було також відчутне на півночі сусіднього Пакистану, зокрема у столиці Ісламабад.

Як повідомлялося, внаслідок землетрусу силою 5,2 бала на південному заході Китаю постраждало п’ятеро осіб.