На Заході Канади за чотири години сталися чотири землетруси

Упродовж чотирьох годин захід Канади сколихнули одразу чотири землетруси різної сили.

Про це повідомляє Центр землетрусів Канади.

Зазначається, що епіцентр усіх чотирьох підземних поштовхів знаходився у Тихому океані на відстані близько 100 км від міста Порт Харді у провінції Британська Колумбія.

Перший землетрус мав силу у 5.1 бали, другий - 5,6, третій - 5.8 і четвертий - 6.0.

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Наразі інформації про постраждалих чи руйнування не надходило. Центр землетрусів Канади також не видавав попереджень про загрозу цунамі.

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Зауважимо, що острів Ванкувер, поблизу якого були зареєстровані підземні поштовхи, перебуває у сейсмічно активній зоні, але останній смертельний землетрус відбувся тут понад 70 років тому назад.