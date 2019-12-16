Жертвами землетрусу на Філіппінах стали чотири особи

Потужний землетрус силою 6,9 бала, який стався на півдні Філіппін, забрав життя чотирьох людей.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«За даними уряду провінції Південний Давао, яка найбільше постраждала від землетрусу, чотири особи загинули, ще десятки дістали поранення. Місцеві профільні відомства зараз ведуть всебічні пошуково-рятувальні роботи», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що магнітуда землетрусу сягала 6,9.

У зв'язку зі стихійним лихом влада провінції Південний Давао оголосила про скасування занять у школах 16 грудня.

Як повідомлялося, 15 грудня на півдні Філіппін на острові Мінданао були зафіксовані кілька підземних поштовхів магнітудою 6,8.

Епіцентр землетрусу лежав у провінції Південний Давао.

Невдовзі після удару стихії надійшла інформація про загибель 6-річної дівчинки, 14 людей отримали ушкодження.