На Філіппінах стався потужний землетрус, загинула дитина

На півдні Філіппін на острові Мінданао зафіксували кілька підземних поштовхів магнітудою 6,8. Внаслідок землетрусу загинула щонайменше одна дитина.

Про це повідомляє VNA.

"Унаслідок землетрусу магнітудою 6,8, що стався поблизу міста Давао на острові Мінданао на Філіппінах 15 грудня, загинула 6-річна дівчинка, ушкодження отримали ще 14 людей", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр землетрусу знаходиться за 61 кілометр на південь від міста Давао.

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Автошляхи та будівлі, включаючи місцеву адміністрацію, були пошкоджені, електропостачання припинене у містечку Магсасей в провінції Давао-дель-Сур, поблизу епіцентру землетрусу.

Попередження про цунамі не було.