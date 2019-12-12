Біля острова Крит знову стався землетрус

Біля грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 4,8.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Афінський інститут геодинаміки.

“Землетрус магнітудою 4,8 стався у четвер вранці поблизу східної частини Криту”, - йдеться у повідомленні.

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Землетрус був зафіксований близько 5 години ранку. Його епіцентр у морі за 12 км від Закроса.

Також є інформація, що поштовхи були відчутні на островах Касос та Карпатос.

Як повідомлялося, 11 грудня біля грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 5,3.