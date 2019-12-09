В Італії стався землетрус, рух потягів призупинили
Укрінформ
На півночі Флоренції стався землетрус магнітудою 4,5.
Про це повідомляє Tuscan Trends.
“Землетрус магнітудою 4,5 стався біля міста Скарперія Сан П'єро, що на півночі Флоренції, 9 грудня о 4.37 ”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, люди залишили будинки та ночували в автомобілях. Наразі немає інформації про постраждалих, проте деяким будинкам була завдана шкода.
У регіоні також були зафіксовано кілька повторних поштовхів магнітудою 3,4.
Зазначається, що внаслідок землетрусу італійська залізниця на чотири години призупинила рух потягів з та до Флоренції.
Як повідомлялося, на узбережжі Коста-Ріки 8 грудня стався землетрус магнітудою 5,2.