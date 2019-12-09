Біля узбережжя Коста-Ріки стався землетрус

Узбережжя Коста-Ріки у неділю ввечері сколихнув землетрус магнітудою 5,2.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Геологічну службу США.

“Землетрус магнітудою 5,2 стався в 44 км від північного заходу Самара, Коста-Ріка в неділю о 18:31 за місцевим часом (20:31 за Києвом — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 10,0137 градуса північної широти і 85,9122 градуса західної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

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Інформації про постраждалих та руйнування будівель немає.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня на території Казахстану стався землетрус магнітудою 5,2.

Фото: uk.wikipedia.org