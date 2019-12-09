Біля узбережжя Коста-Ріки стався землетрус
Укрінформ
Узбережжя Коста-Ріки у неділю ввечері сколихнув землетрус магнітудою 5,2.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Геологічну службу США.
“Землетрус магнітудою 5,2 стався в 44 км від північного заходу Самара, Коста-Ріка в неділю о 18:31 за місцевим часом (20:31 за Києвом — ред.)”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 10,0137 градуса північної широти і 85,9122 градуса західної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.
Інформації про постраждалих та руйнування будівель немає.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня на території Казахстану стався землетрус магнітудою 5,2.
Фото: uk.wikipedia.org