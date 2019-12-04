У Казахстані стався потужний землетрус

У Казахстані стався потужний землетрус

Укрінформ
На території Казахстану стався землетрус магнітудою 5,2.

Про це повідомляє пресслужба ДНС Алматинської області.

«Мережею сейсмічних станцій ГУ «СОМЕ КН МОН РК» 4 грудня 2019 року о 01 годині 38 хвилин Алматинського часу зареєстровано землетрус», - йдеться в повідомленні.

Магнітуда землетрусу була визначена на рівні 5,2 з епіцентром на глибині 15 км 303 км на північний схід від Алмати.

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Відзначається, що землетрус відчувався в Талдикоргані, Текелі та селищах поблизу.

Повідомлень про завдані збитки або жертви не надходило.

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