У Казахстані стався потужний землетрус

«Мережею сейсмічних станцій ГУ «СОМЕ КН МОН РК» 4 грудня 2019 року о 01 годині 38 хвилин Алматинського часу зареєстровано землетрус», - йдеться в повідомленні.

Магнітуда землетрусу була визначена на рівні 5,2 з епіцентром на глибині 15 км 303 км на північний схід від Алмати.

Відзначається, що землетрус відчувався в Талдикоргані, Текелі та селищах поблизу.

Повідомлень про завдані збитки або жертви не надходило.