В Албанії завершили пошуки жертв землетрусу: 50 загиблих, 2000 поранених
Про це заявив прем'єр-міністр країни Еді Рама, повідомляє АР.
«Пошуково-рятувальна операція з пошуку людей, які вижили після землетрусу в Албанії, завершена, кількість загиблих становить 50 людей, передбачається, що в руїнах більше не залишилося тіл загиблих», - йдеться в повідомленні.
Близько 2000 осіб отримали поранення. За словами представників охорони здоров'я, одна жінка перебуває в комі.
За попередніми даними, понад 1 465 будівель у столиці країни Тирані і ще близько 900 - у прилеглому Дурресі, були серйозно пошкоджені. Щонайменше 4 000 людей залишилися без даху над головою.
Як повідомлялося, потужний землетрус силою 6,4 бала стався у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. Поштовхи відчувалися в Косово і Греції.
фото: АА