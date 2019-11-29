Під час землетрусу в Албанії загинула майбутня невістка прем'єра

Майбутня невістка прем'єр-міністра Албанії Еді Рами та її родина загинули під час землетрусу в країні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіс глави албанського уряду.

“Крісті Речі, наречена сина албанського прем'єр-міністра Грегора Рами, загинула під час землетрусу разом із батьками та братом”, - йдеться у повідомленні.

Грегор Рама опублікував сторіз в Instagram, де повідомив, що "серед багатьох жертв цієї трагедії є і найближча мені людина, разом з її братом, мамою і татом".

За інформацією видання місцеве видання Koha, кількість жертв потужного землетрусу в Албанії зросла до 49 осіб, ще 750 отримали поранення.

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Як повідомлялося, потужний землетрус потужністю 6,4 бала стався у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії.

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