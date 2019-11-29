Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 47

Кількість загиблих у результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 47 осіб.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Кількість загиблих від руйнувань у результаті землетрусу в Албанії зросла щонайменше до 47 осіб», - йдеться у повідомленні.

Кількість жертв зросла, оскільки у четвер ще дев'ять тіл було витягнуто з-під уламків будівель. Зазначається, що місцева влада призупинила пошуково-рятувальні операції в найбільш постраждалому від землетрусу місті Тумані, після того як було знайдено тіла останніх зниклих людей.

Раніше повідомлялося про 42 загиблих і 750 постраждалих.

26 листопада на адріатичному узбережжі Албанії стався потужний землетрус. Поштовхи відчувалися в Косово та Греції.

Фото: Top Channel