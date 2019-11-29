Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 47
Укрінформ
Кількість загиблих у результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 47 осіб.
Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на місцеві ЗМІ.
«Кількість загиблих від руйнувань у результаті землетрусу в Албанії зросла щонайменше до 47 осіб», - йдеться у повідомленні.
Кількість жертв зросла, оскільки у четвер ще дев'ять тіл було витягнуто з-під уламків будівель. Зазначається, що місцева влада призупинила пошуково-рятувальні операції в найбільш постраждалому від землетрусу місті Тумані, після того як було знайдено тіла останніх зниклих людей.
Раніше повідомлялося про 42 загиблих і 750 постраждалих.
26 листопада на адріатичному узбережжі Албанії стався потужний землетрус. Поштовхи відчувалися в Косово та Греції.
Фото: Top Channel