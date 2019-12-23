CNN дізнався, що за "різдвяний подарунок" для Вашингтона готує Пхеньян

Пхеньян планує запровадити жорстку політику щодо США в якості раніше анонсованого "різдвяного подарунка" для Вашингтона.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

"Північна Корея планує запровадити жорстку політику щодо Сполучених Штатів, що передбачає зняття питання денуклеаризації з перемовин", - повідомило джерело, наближене до північнокорейського керівництва.

Очікується, що ця "нова політика" передбачатиме, крім відмови від участі у переговорах з Вашингтоном, закріплення статусу КНДР як держави з ядерною зброєю.

За даними джерела CNN, Пхеньян також більше не буде домагатися скасування санкцій з метою економічного розвитку ні в короткостроковій, ні у довготерміновій перспективі, а замість цього посилить свою прихильність державній ідеології самозабезпечення.

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Як повідомлялося, напруженість у відносинах Вашингтона та Пхеньяна посилилася, коли КНДР здійснила низку випробувань зброї.

Раніше Трамп заявляв, що Сполучені Штати уважно стежать за зусиллями Північної Кореї щодо розробки нових видів озброєнь та готові діяти у відповідь в разі, якщо вони з'являться.

Президент США виступив з такою позицією на тлі заяв Північної Кореї про готовність поновити ядерну та ракетну програми, якщо офіційний Вашингтон не пом'якшить позицію у перемовинах щодо денуклеаризації. При цьому Пхеньян обіцяв навіть "різдвяний подарунок" для США.

У КНДР хочуть отримати поетапне послаблення санкцій, натомість позиція США полягає в тому, що для скасування економічного тиску Північна Корея повинна здійснити повний процес ядерного роззброєння з можливістю перевірки міжнародними спостерігачами.