Авіаносець США стежить за військовими навчаннями Росії та Сирії

Авіаносець ВМС США "Гаррі С. Трумен" пильно стежить за першими спільними військовими навчаннями ВМС Росії та Сирії у східному Середземномор’ї.

Про це повідомляє NBC News.

"Поки вони діятимуть таким чином, ми будемо тут, щоб нагадати їм про ціну та ризики поганої поведінки, і ми цього не допустимо", - сказав командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Джеймс Фогго.

Авіаносець ВМС США "Гаррі С. Трумен" перевозить понад 70 бойових літаків у дев'яти ескадронах на чолі з десятками винищувачів F-18.

"Я не впевнений, який посил вони надсилають нам, але це не про мир та процвітання", - додав адмірал.

Як повідомлялося, російські та сирійські ВМС 17 грудня розпочали спільні військові навчання у східному Середземномор’ї.

Крім того, минулого тижня російські та сирійські військові сили розпочали найбільший з початку місяця авіарейд над північно-західним регіоном Сирії. Під керівництвом російської повітряної ескадри з летовища "Хмеймім" у Латакії військово-повітряні сили двох країн здійснили понад 140 авіаударів; ключовою метою цієї атаки була південна сільська місцевість Ідліба.

Зокрема, сирійська арабська армія розпочала другу фазу свого наступу на Ідліб увечері 19 грудня.

За даними військового джерела, основною метою цієї операції є захоплення решти міст та сіл на південь від Мааарат Аль-Нумана. Зробивши це, сирійська армія отримає контроль над значною частиною стратегічного шосе Хама-Ідліб та важливої частини регіону Джабал Аль-Завія.

Фото: Thomas R. Pittman / U.S. Navy