У Сенаті опублікували оновлений законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ

У проєкті закону "Акт захисту американської безпеки від агресії Кремля" (DASKA) щодо санкції проти Росії з'явилися правки, які регулюють введення й зняття санкції з Москви за військові дії проти України.

Про це йдеться на сайті Конгресу США.

"Не пізніше ніж за 45 днів після набуття чинності цього закону (DASKA) та кожні наступні 90 днів Держсекретар та Директор національної розвідки повинні надати спільну доповідь профільним комітетам, в якій вказано чи брав російський уряд участь у військових діях в Україні, або свідомо підтримував їх", - йдеться у документі.

Правки до цього розділу припиняють діяти або втрачають чинності після того, як Держсекретар та Директор національної розвідки подадуть до комітету Конгресу спільну доповідь, в якій йдеться про те, що уряд РФ не брав участь у військових діях в Україні або не підтримував їх.

Правки були внесені сенаторами республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Робертом Менендесом.

Відповідно до законопроєкту, санкції також будуть застосовані, якщо у спільній доповіді Держсекретаря та Директора національної розвідки буде вказано, що Москва втручалася у демократичні процеси у США, включаючи американські вибори.

Зазначається, що самі санкції накладаються на російські СПГ-проєкти за кордоном, на держборг Росії, банки, компанії та олігархів, які підтримують військові дії РФ в Україні або втручання в демократичні процеси у США.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа чинить негласний опір законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, який пропонує поширити "пекельні санкції" на російські банківський і газовий сектори та на державний борг РФ.

Як повідомлялося, міжнародний комітет Сенату США ухвалив 17 голосами проти п'яти проєкт закону "Акт захисту американської безпеки від агресії Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Аби набути чинності, документ має бути ухвалений обома палатами Конгресу і підписаний президентом США.