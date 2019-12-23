КНДР розпочала реорганізацію та переозброєння армії — ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів нараду центрального військового комітету очолюваної ним Трудової партії Кореї, на якій розглядалося питання нарощування потенціалу збройних сил.

Про це повідомляє DW з посиланням на північнокорейське інформагентство ЦТАК.

"Під час заходу Кім Чен Ин, зокрема, наголосив необхідності визначення "організаційних та політичних заходів" для зміцнення армії країни, чого, за його словами, потребує ситуація, яка швидко змінюється", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦТАК, на зустрічі, дата проведення якої не називається, ухвалено рішення створити або розширити та реорганізувати нові підрозділи армії, а також змінити приналежність і дислокацію деяких наявних підрозділів.

Водночас, за інформацією південнокорейських ЗМІ, може йтися про реорганізацію низки підрозділів армії КНДР, що пов'язано з узяттям на озброєння нових видів військової техніки, які були протестовані в останні кілька місяців. Ці організаційні зміни в північнокорейській армії можуть відбутися вже найближчими тижнями.

Раніше у грудні КНДР заявляла про низку успішних випробувань нових озброєнь на космодромі Сохе. Наприкінці листопада країна запустила у бік Японського моря два реактивні снаряди, які пролетіли 380 кілометрів та досягли висоти в 97 км.