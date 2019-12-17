У Пентагоні вважають, що КНДР готує нові випробування зброї

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Північна Корея, швидше за все, проведе нові неоголошені випробування.

Про це повідомляє Voice of America.

"Ми стали свідками розмов про випробування. Я думаю, що вони будуть продовжуватися", - заявив Еспер.

Водночас глава Пентагону не розкрив подробиць про те, які саме випробування може проводити КНДР, але додав, що він сподівається на дипломатичні зусилля.

Експерти вважають, що Північна Корея може відновити випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), призупинені з 2017 року, що у Вашингтоні вважатиметься провокацією.

Як зазначається, напруженість посилювалася в останні тижні, коли Пхеньян провів серію випробувань зброї і вів словесну війну з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за зусиллями Північної Кореї розробити нові види озброєнь та готові діяти у відповідь в разі, якщо вони з'являться.

Президент США виступив з такою позицією на тлі заяв Північної Кореї, про готовність поновити ядерну та ракетну програми, якщо офіційний Вашингтон не пом'якшить позицію в переговорах щодо денуклеаризації. При цьому Пхеньян обіцяв навіть "різдвяний подарунок" для США.

У КНДР хочуть отримати поетапне послаблення санкцій, натомість позиція США полягає в тому, що для скасування економічного тиску Північна Корея повинна провести повний процес ядерного роззброєння з можливістю перевірки міжнародними спостерігачами.