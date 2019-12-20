На протестах в Індії загинули вже восьмеро людей
Укрінформ
В результаті заворушень у ході протестів в Індії загинули восьмеро людей.
Про це повідомляє АР.
«Досі було зареєстровано вісім смертей, у тому числі п'ять в Ассамі і дві у південному штаті Карнатака», - йдеться у повідомленні.
Раніше в четвер поліція затримала 1200 протестувальників у Нью-Делі, і ще сотні були затримані в інших містах після того, як демонстранти кинули виклик заборонам влади на проведення зборів. Більшість протестувальників були звільнені пізніше в той самий день.
Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з демонстраціями в Нью-Делі також відключили послуги інтернету, обміну голосовими і текстовими повідомленнями.
Протести проти нового закону про громадянство за критерієм релігійної приналежності спалахнули в Індії минулого тижня.
Фото: photo.sf.co.ua