На протестах в Індії загинули вже восьмеро людей

В результаті заворушень у ході протестів в Індії загинули восьмеро людей.

Про це повідомляє АР.

«Досі було зареєстровано вісім смертей, у тому числі п'ять в Ассамі і дві у південному штаті Карнатака», - йдеться у повідомленні.

Раніше в четвер поліція затримала 1200 протестувальників у Нью-Делі, і ще сотні були затримані в інших містах після того, як демонстранти кинули виклик заборонам влади на проведення зборів. Більшість протестувальників були звільнені пізніше в той самий день.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з демонстраціями в Нью-Делі також відключили послуги інтернету, обміну голосовими і текстовими повідомленнями.

Протести проти нового закону про громадянство за критерієм релігійної приналежності спалахнули в Індії минулого тижня.

Фото: photo.sf.co.ua