В Індії відключили інтернет через масові протести

У Нью-Делі в четвер на тлі масових протестів відключили послуги інтернету, а також обміну голосовими і текстовими повідомленнями.

Про це повідомляє BuzzFeed.

«Поліція міста (Нью-Делі - ред.) наказала найбільшим операторам країни перервати послуги інтернету й обміну голосовими і текстовими повідомленнями на хвилі масових протестів проти спірного нового закону про громадянство», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, місцеві, регіональні та національні органи влади регулярно відключають Інтернет в Індії під час заворушень: цього року це було вже 96 разів, згідно з даними Software Freedom Law Center, групи із захисту цифрових даних, яка відстежує відключення інтернету в країні з 2012 року.

Як повідомлялося, протести проти нового закону про громадянство за критерієм релігійної приналежності спалахнули в Індії минулого тижня. Під час зіткнень загинуло вже шестеро осіб.