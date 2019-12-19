В Індії - тисячі затриманих за порушення заборони на протести

В Індії правоохоронні органи затримали тисячі осіб за порушення заборони на протестні заходи проти нового закону про громадянство.

Про це інформує BBC.

"Поліція Індії затримала тисячі людей, які порушили заборону на акції протесту проти суперечливого нового закону про громадянство", - йдеться у повідомленні.

Заборона на акції протесту була запроваджена у деяких частинах Делі, а також у штатах Утар-Прадеш та Карнатака. Незважаючи на це, десятки тисяч людей вийшли на вулиці у містах Уттар-Прадеш, Бангалор, Гайдерабад, Патні, Чандігарху, Мумбаї, Делі та інших.

Mumbai, which can be a very passive city, is seeing a large turnout for the protest against #India new citizenship law. Being held at the same ground where #MahatmaGandhi launched the a movement in 1942 asking the British to Quit India. pic.twitter.com/MdfUsNanRB — Yogita Limaye (@yogital) 19 грудня 2019 р.

Як повідомлялося, протести проти нового закону щодо громадянства спалахнули в Індії минулого тижня. Під час зіткнень загинули вже шестеро осіб.

Серед іншого закон закріплює релігійну приналежність як критерій отримання громадянства. Він надає представникам шести релігійних груп (індусам, сикхам, християнам, джайнам, парсам та буддистам), які тікали від релігійних переслідувань у Пакистані, Бангладеш й Афганістані до 2015 року, право стати громадянами Індії.

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Опозиція та правозахисники заявили, що закон, що виключає з цього переліку мусульман, є інструментом уряду, покликаним послабити загальноприйнятні основи індійської державності.

Фото: Getty Images