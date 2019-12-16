Столицю Індії сколихнули протести через новий закон про громадянство

Опозиція і правозахисники вважають відходом від світської держави визначення віросповідання як критерію для отримання громадянства.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Протестні виступи, які розгорнулися в Нью-Делі проти закону про громадянство, що викликав гострі дискусії, у неділю призвели до спалахів насильства, коли поліцейські ввійшли в університетське містечко і застосували сльозогінний газ проти студентів-учасників маніфестації», - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою в поліції заявляють про шістьох співробітників, які дістали поранення в ході сутичок.

Як зазначається, у неділю у столиці Індії через масові протести були закриті мінімум 15 станцій метро.

Заворушення спалахнули у зв'язку з ухваленим минулої середи законом, який установлює релігійну належність критерієм отримання громадянства.

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Закон надає представникам шести релігійних груп (індусам, сикхам, християнам, джайнам, парсам і буддистам), які втекли від релігійних переслідувань у Пакистані, Бангладеш і Афганістані до 2015 року, право стати громадянами Індії.

Опозиція і правозахисники заявили, що закон, який виключає з цього переліку мусульман, є інструментом уряду, покликаним послабити світські основи індійської державності