Парламент Індії схвалив суперечливий закон щодо надання громадянства

Парламент Індії схвалив суперечливий закон, що надає громадянство нелегальним іммігрантам з Афганістану, Бангладеш та Пакистану, які не сповідують Іслам.

Критики називають законодавчу новацію дискримінацією мусульман з боку індійської влади, пише BBC.

"Парламент Індії затвердив законопроєкт, що надає громадянство немусульманським нелегальним мігрантам з Афганістану, Бангладеш та Пакистану", - йдеться у повідомленні.

Ця новина з'явилася, на тлі повідомлень про протести проти схвалення законопроєкту, що почалися у північно-східних штатах Індії, які межують з Бангладеш. Критики вважають, що законопроєкт є дискримінаційним.

Понад 700 відомих індійських особистостей, включаючи юристів, науковців та митців, підписали заяву, що категорично засуджує закон.

А от керівна партія "Бхаратія Джаната" (BJP) стверджує, що цей закон покликаний допомогти людям, які тікають до Індії, щоб врятуватися від релігійних переслідувань.