У Туреччині почалася масштабна антитерористична операція

У турецьких провінціях Ширнак і Хаккарі, що на південному сході країни, почалися дев'ятий та десятий етапи антитерористичної операції Kıran, у яких задіяно загалом майже 2 тисячі правоохоронців.

Про це інформує МВС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У дев’ятому етапі антитерористичної операції Kıran, що проходить в провінції Ширнак задіяно 1260 жандармів, поліцейських і озброєних добровольців, у десятому етапі, що відбувається в Хаккарі – 730 правоохоронців», - зазначили у відомстві.

Операції Kıran почалася на сході і південному сході Туреччини 17 серпня. В ній окрім підрозділів правоохоронців та добровольців було задіяно військову авіацію. У Ширнаку діє 84 оперативні групи, в Хаккарі – 48.

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Нинішні етапи антитерористичної операції спрямовані на те, щоб не допустити переміщення бойовиків РПК на т.зв. зимові бази.