Турецькі рятувальники знайшли тіла зниклих альпіністів

На заході Туреччини в районі гори Уладаг, що в провінції Бурса, рятувальники знайшли тіла двох альпіністів, які зникли 1 грудня.

Про це поінформували в офісі губернатора провінції Бурса, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У результаті пошуково-рятувальної операції було знайдено два тіла. Одне з них вже упізнане, процес упізнання другого відбудеться найближчим часом», - повідомила місцева влада.

У горах зникли двоє чоловіків, громадяни Туреччини – віком 31 та 37 років, які прибули на Уладаг зі Стамбула. Зв'язок із ними був втрачений після того як вони піднялися на висоту 2543 метри. Існує припущення, що альпіністи відхилилися від маршруту через сильний туман. Пошуково-рятувальним роботам також заважали природні умови – значний шар снігу та нерівності місцевості.

Раніше рятувальники знайшли речі цих альпіністів, зокрема куртку та альпіністську палицю. Пізніше за 100 метрів від знахідки було знайдене тіло одного з альпіністів. Тіло другого альпініста знайшли на відстані 1200 метрів від першого.

Гора Уладаг – популярне місце для занять альпінізмом. У зимовий сезон сюди приїздять альпіністи зі всього світу. 26 років тому в цій місцевості у снігову пастку потрапили 18 альпіністів, які риючи в снігу печери та ховаючись в них, протрималися 3 дні в очікуванні порятунку.

Фото: triplook.me