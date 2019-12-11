На заході Туреччини дев'ятий день шукають зниклих альпіністів

На заході Туреччини в районі гори Уладаг, що в провінції Бурса, триває операція з порятунку та пошуку двох альпіністів, які зникли 9 днів тому.

Про деталі операції поінформували в офісі губернатора провінції Бурса, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В операції з пошуку та порятунку задіяно 40 рятувальників та вертоліт. Пошук триває на землі та з повітря. Було знайдено частини спорядження двох альпіністів, які зникли в горах 9 днів тому", - повідомила місцева влада.

У горах зникли двоє чоловіків, громадяни Туреччини – віком 31 та 37 років. Наразі причиною зникнення альпіністів вважається погіршення погодних умов, що є типовим для цієї пори року в цій місцевості.

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Гора Уладаг – популярне місце для занять альпінізмом. У зимовий сезон сюди приїздять альпіністи зі всього світу. 26 років тому в цій місцевості у снігову пастку потрапили 18 альпіністів, які риючи в снігу печери та ховаючись в них, протрималися 3 дні в очікуванні порятунку.