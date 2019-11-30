На найвищій вершині Альп під лавиною загинули двоє лижників

Снігові лавини на найвищій вершині Альп - Монблані накрили кількох лижників. Двоє з них - громадяни Італії - загинули.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"На найвищій вершині Альп - Монблані - зійшла лавина, накривши снігом кількох лижників. Співробітник італійської гірської рятувальної служби у суботу, 30 листопада, повідомив інформагенції dpa, що внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників. Вони перебували поза межами підготовлених трас", - йдеться у повідомленні.

Представники італійської прикордонної поліції в розташованому поблизу гори муніципалітеті Курмайор згодом зазначили, що загиблі були громадянами Італії, передає агенція новин AP.

Як зазначається, снігова лавина зійшла на висоті 3000 метрів неподалік від станції канатної дороги, розташованої з італійського боку. Цей район між Італією та Францією вважається популярним серед фрірайдерів.

Як повідомлялося, 28 листопада у Татрах на території Словаччини загинули українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова.