На півдні Австрії - снігопади та зливи: перекриті дороги, "відрізані" села, є жертва
Про це повідомляє Австрійське агентство преси (АРА).
"Непогода призвела до першої жертви у понеділок в Каринтії. 79-річний чоловік пішов з життя після того, як його будинок в Бад Кляйнкірхгайм потрапив під селевий потік. У Бад Гастайн під час сходження селевого потоку була важко травмована 79-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
У результаті негоди в деяких районах Каринтії перекритими залишаються автомобільні дороги та залізничні шляхи. Без електрики також залишаються близько 1400 домогосподарств в сусідньому регіоні Східний Тіроль. Через "велику воду" в ще одній федеральній землі – Зальцбургу – також частково перекриті деякі автомобільні та залізничні шляхи.
Разом із цим, висока загроза сходження лавин залишається в гірських районах у Верхній Каринтії, Східному Тіролі, Зальцбургу та деяких частинах Штирії. В окремих місцях проводяться контрольовані підриви для сходження лавин.
Як повідомляв Укрінформ, на південному-заході Австрії з четверга йшли сильні снігопади, місцями була ураганна буря. Через потепління в багатьох районах сніг перетворився на зливи.
Фото: apa.at