На півдні Австрії - снігопади та зливи: перекриті дороги, "відрізані" села, є жертва

У результаті сходження селевого потоку в федеральній землі Каринтія на півдні Австрії загинув один чоловік літнього віку, ще одна 79-річна жінка отримала важкі травми.

Про це повідомляє Австрійське агентство преси (АРА).

"Непогода призвела до першої жертви у понеділок в Каринтії. 79-річний чоловік пішов з життя після того, як його будинок в Бад Кляйнкірхгайм потрапив під селевий потік. У Бад Гастайн під час сходження селевого потоку була важко травмована 79-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

У результаті негоди в деяких районах Каринтії перекритими залишаються автомобільні дороги та залізничні шляхи. Без електрики також залишаються близько 1400 домогосподарств в сусідньому регіоні Східний Тіроль. Через "велику воду" в ще одній федеральній землі – Зальцбургу – також частково перекриті деякі автомобільні та залізничні шляхи.

Разом із цим, висока загроза сходження лавин залишається в гірських районах у Верхній Каринтії, Східному Тіролі, Зальцбургу та деяких частинах Штирії. В окремих місцях проводяться контрольовані підриви для сходження лавин.

Як повідомляв Укрінформ, на південному-заході Австрії з четверга йшли сильні снігопади, місцями була ураганна буря. Через потепління в багатьох районах сніг перетворився на зливи.

Фото: apa.at