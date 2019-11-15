Блекаут у Франції: снігопад залишив без світла 300 тисяч будинків

Унаслідок снігопаду на південному сході Франції 300 тисяч домогосподарств залишилися без світла.

Про це повідомляє AFP.

“У результаті снігопаду близько 300 тисяч домогосподарств залишилися без світла в Дромі, Ізері та Ардеші”,- йдеться у повідомленні.

Як повідомляє AFP, 63-річний водій загинув у четвер ввечері в комуні Рош в департаменті Ізер після падіння дерева.

У комуні Сен-Жулієн-ан-Сен-Албан на 25 будинків впав електричний кабель через велику кількість снігу. Мешканців приміщень було евакуйовано.

Тим часом на французькій залізниці повідомляють про призупинення руху на кількох напрямках поблизу Гренобля.

У департаменті Луар у п'ятницю скасували рух шкільних автобусів попри те, що самі навчальні заклади будуть відкритими.

За даними метеорологічної служби Météo France, в ніч на п'ятницю в деяких місцях випало до 20 см снігу, проте інтенсивність снігопаду поступово зменшується.