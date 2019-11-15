Блекаут у Франції: снігопад залишив без світла 300 тисяч будинків
Про це повідомляє AFP.
“У результаті снігопаду близько 300 тисяч домогосподарств залишилися без світла в Дромі, Ізері та Ардеші”,- йдеться у повідомленні.
Як повідомляє AFP, 63-річний водій загинув у четвер ввечері в комуні Рош в департаменті Ізер після падіння дерева.
У комуні Сен-Жулієн-ан-Сен-Албан на 25 будинків впав електричний кабель через велику кількість снігу. Мешканців приміщень було евакуйовано.
Тим часом на французькій залізниці повідомляють про призупинення руху на кількох напрямках поблизу Гренобля.
У департаменті Луар у п'ятницю скасували рух шкільних автобусів попри те, що самі навчальні заклади будуть відкритими.
За даними метеорологічної служби Météo France, в ніч на п'ятницю в деяких місцях випало до 20 см снігу, проте інтенсивність снігопаду поступово зменшується.