Блекаут у Франції: снігопад залишив без світла 300 тисяч будинків

Блекаут у Франції: снігопад залишив без світла 300 тисяч будинків

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Укрінформ
Унаслідок снігопаду на південному сході Франції 300 тисяч домогосподарств залишилися без світла.

Про це повідомляє AFP.

“У результаті снігопаду близько 300 тисяч домогосподарств залишилися без світла в Дромі, Ізері та Ардеші”,- йдеться у повідомленні.

Як повідомляє AFP, 63-річний водій загинув у четвер ввечері в комуні Рош в департаменті Ізер після падіння дерева.

У комуні Сен-Жулієн-ан-Сен-Албан на 25 будинків впав електричний кабель через велику кількість снігу. Мешканців приміщень було евакуйовано.

Тим часом на французькій залізниці повідомляють про призупинення руху на кількох напрямках поблизу Гренобля.

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У департаменті Луар у п'ятницю скасували рух шкільних автобусів попри те, що самі навчальні заклади будуть відкритими.

За даними метеорологічної служби Météo France, в ніч на п'ятницю в деяких місцях випало до 20 см снігу, проте інтенсивність снігопаду поступово зменшується.

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