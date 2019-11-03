Блекаут у Франції: буревій залишив без електрики 100 тисяч будинків

Щонайменше 100 тисяч домогосподарств на південному заході Франції залишилися без електрики через буревій.

Про це повідомляє The Connexion.

«На південному заході 100 000 осіб залишилися без електрики», - йдеться в повідомленні

У зв'язку з погіршенням погоди «помаранчевий» рівень тривоги оголошено вже в 15 західних департаментах Франції, а також попередження про повені оголосили в двох департаментах на сході країни.

Читайте також: Торнадо у США призвів до масштабного блекауту

За даними синоптиків, бурі з боку Середземного моря поширяться на північ країни, викликавши до 40-120 мм опадів.

Фото: connexionfrance.com