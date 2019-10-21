Торнадо у США призвів до масштабного блекауту

Через торнадо в американському штаті Даллас понад 100 тисяч людей залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву енергетичну компанію Oncor.

"Через торнадо на півночі Далласу понад 100 тисяч людей залишилися без електроенергії", - йдеться у повідомленні.

За даними метеорологів, торнадо вдарив по Далласу в неділю о 21:30 за місцевим часом.

Як повідомили у місцевому офісі з надзвичайних ситуацій, трьох людей було госпіталізовано з незначними травмами.

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Шість шкіл у регіоні скасували уроки через велику шкоду, завдану будівлям.

Метеорологи зазначили, що до сьогоднішнього вечора також необхідно слідкувати за рухом торнадо в частинах штатів Арканзас, Луїзіана, Оклахома й Техас.