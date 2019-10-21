Сильні шторми затопили велику частину Мілану
Укрінформ
Велика частина м.Мілану була затоплена в результаті сильних штормів на півночі Італії.
Про це повідомляє ANSA.
“Велика частина Мілану була затоплена в понеділок унаслідок хвилі потужних штормів на півночі Італії”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє ANSA, річка Севесо під загрозою виходу з берегів, зокрема в районах Ізоли, Віа Зари й Піатцели Істрії.
Надзвичайні служби й поліція отримали велику кількість дзвінків через підтоплення.
Водночас в інших італійських містах як Генуа й Савона оголосили червоний рівень через екстремальну погоду в регіоні.
Зазначається, що в регіоні було зафіксовано понад 20 тисяч блискавок після півночі, та існує загроза зсуву ґрунту.
Фото: ANSA