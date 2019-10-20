Кількість жертв тайфуну в Японії зросла до 80

У Японії кількість загиблих від тайфуну "Хагібіс" зросла до 80 осіб.

Про це повідомляє Kyodo.

"У неділю кількість загиблих від тайфуну "Хагібіс", який спричинив масштабні повені в Японії, зросла до 80. Пошукові роботи ще не завершені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що десятеро людей вважаються зниклими безвісти внаслідок повеней та злив.

За даними Агентства з ліквідації пожеж та стихійних лих Японії, кількість затоплених та пошкоджених через тайфун будинків становить 56 тисяч 753, що перевищило показник у 51 тисячу пошкоджених будівель внаслідок злив минулого року на заході Японії, в результаті яких загинуло понад 200 осіб.

Як повідомлялося, тайфун "Хагібіс", що пронісся Японією минулого тижня, став найпотужнішим у країні за останні 60 років. За даними метеорологів, тайфун приніс до 40 відсотків річних опадів. Пориви вітру в епіцентрі тайфуну перевищували 200 кілометрів за годину.

Фото: NHK