Канада повернула громадянство дітям російських шпигунів

Сини розсекречених російських шпигунів Олександр і Тімоті Вавилови через суд повернули собі громадянство Канади.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд Канади, воно не підлягає оскарженню, передає кореспондент Укрінформу.

Це рішення завершує п’ятирічну судову тяганину, розпочату Тімоті Вавиловим, коли Канада не дозволила йому відновити паспорт. Свого часу Тімоті й Олександра депортували до РФ із батьками, які багато років працювали глибоко законспірованими радянськими, а потім російськими розвідниками. Їх повернули до Росії разом з іншими шпигунами в обмін на чотирьох агентів західних держав, серед яких був і Сергій Скрипаль.

Хоча Тімоті й Олександр були народжені на території Канади, уряд вважав, що громадянство вони набули незаконно, оскільки їхні батьки працювали на іншу державу. За законами країни, в такому разі право на громадянство за народженням не поширюється.

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Однак адвокатам удалося довести у федеральному суді, що це правило поширюється лише на іноземців із захищеним статусом, наприклад, дипломатів, якими шпигуни під прикриттям не були. Верховний суд погодився з таким тлумаченням.

Батьки братів Вавилових зараз займаються успішною підприємницькою діяльністю у Росії. В’їзд до Канади їм закрито.