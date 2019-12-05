В Альпах знайшли базу російських шпигунів

На території французьких Альп західними спецслужбами виявлено базу 15 російських шпигунів, яку ті використовували для проведення операцій в Європі.

Про це повідомляє Le Monde

«Західні спецслужби з’ясували, що 15 російських шпигунів використовували французькі Альпи як базу для проведення операцій по всій Європі. Ці агенти були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими «мертвими поштовими скриньками», які використовуються таємними агентами і їх підручними для обміну інформацією», - йдеться у повідомленні.

Російські шпигуни послуговувалися цієї базою протягом років. Ці шпигуни працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у Франції.

Зазначається також, що західним спецслужбам не вдалося конфіскувати зброю або інші докази.

Як відомо, спецслужби західних держав віднайшли слід цієї шпигунської групи під час розслідування замаху на колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочку навесні минулого року. Повідомляється, що один із шпигунів, пов’язаних із цією гірською базою, був, скоріше за все, причетним до замаху на Скрипалів.

Фото: Le Monde