Спецслужби РФ намагалися завербувати полковника запасу ЗСУ - контррозвідка

На Запоріжжі контррозвідка Служби безпеки України викрила спробу вербування полковника запасу Збройних сил України спецслужбами РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Контррозвідка СБУ встановила, що колишній військовослужбовець, полковник запасу Збройних сил України, під час поїздки до рідних, що мешкають на тимчасово анексованій території АР Крим, потрапив у поле зору представників ФСБ РФ”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено, під час співбесіди російські спецслужбісти застосовували до українця психологічний тиск, шантаж та висловлювали погрози на адресу його родичів. Вони змусили чоловіка надати згоду на конфіденційне співробітництво з спецслужбою країни-агресора. Колишній військовослужбовець, маючи навички військової справи, мав збирати відомості військового характеру стосовно обороноздатності та бойової готовності військових частин, розташованих на території запорізького регіону. Згідно з відпрацьованими інструкціями, “агент” мав передавати зібрані розвіддані під час наступних візитів до кримського півострова.

Зазначається, що повернувшись додому, чоловік звернувся до Служби безпеки України, де детально розповів про обставини вербування та відпрацювання розвідувальних завдань.

Враховуючи, що чоловік добровільно повідомив правоохоронні органи України про намір залучити його до конфіденційного співробітництва з спецслужбами РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, суд звільнив його від кримінальної відповідальності згідно із ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.