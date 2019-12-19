Лукашенко затвердив новий план оборони Білорусі
Укрінформ
Рада безпеки Білорусі під головуванням президента Олександра Лукашенко схвалила новий план оборони Білорусі та концепцію розвитку збройних сил держави до 2030 року.
Про це повідомили у пресслужбі президента Білорусі.
"Білоруська армія ніколи нікому не загрожувала, не загрожує й загрожувати не збирається. Вона є інструментом недопущення війни, а в разі агресії повинна бути здатна не тільки її відбити, але й заподіяти непідйомну шкоду супротивнику. Основна місія збройних сил полягає у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країни", - заявив білоруський президент.
Водночас він наголосив, що Білорусь дотримується миролюбної політики та є "донором безпеки" у регіоні.
Безсумнівними пріоритетами Лукашенко назвав розвиток в країні власної системи безпеки та продовження військової співпраці з дружніми країнами, перш за все в межах СНД.