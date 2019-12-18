Близько тридцяти фермерів на тракторах мітингують в Гаазі, у парку Малівельд, де зазвичай проходять мітинги.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

До міста вони приїхали в першу половину дня, а хтось залишився в Гаазі після нічної акції протесту, яка проходила під стінами комплексу Бінненхоф, в якому знаходяться Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра.

У Нідерландах мітингують фермери / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

У центрі Гааги багато поліції. На тракторах плакати з вимогою залишити фермерів у спокої.

Акції протестів фермерів проходять по всій країні після закидів, що сільське господарство і тваринництво – один з найбільших забруднювачів повітря та закон, в якому, зокрема, йдеться про те, що фермери повинні використовувати корма, які обмежують викиди азоту.

Протести проходять по всій країні. На дорогах великі затори, зокрема, в напрямку Роттердама, Аудеркерк-ан-де-Амстел, на під'їздах до Гронінгена та в самому місті. Мітингують також у Ден Бош. Акції проходять спокійно, під наглядом правоохоронців.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні пізно ввечорі фермери на тракторах приїхали під стіни комплексу Бінненхоф. Будівлю оточили близько 40 тракторів. Правоохоронці перекрили усі заїзди та входи до комплексу Бінненхоф. Фермери заявили, що не планували штурм.

Акція тривала близько двох годин. Усе пройшло спокійно. Після 22:00, за місцевим часом, фермери почали повертатися додому.