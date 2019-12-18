Російські прикордонники затримали п'ять японських суден біля спірних островів

Російська прикордонна служба затримала п'ять японських риболовецьких суден, Японія вимагає їх звільнити.

Про це повідомляє Japan Times.

«У вівторок російські прикордонні служби затримали п'ять японських риболовецьких суден і доставили їх на острів Кунасірі, один зі спірних островів Хоккайдо, утримуваних Росією», - йдеться у повідомленні.

За інформацією японських ЗМІ, кораблі належать рибальському кооперативу міста Немуро у самій північній японській префектурі Хоккайдо, вони займалися промислом восьминогів відповідно до угоди від 1998 року між Японією та Росією. На суднах знаходяться 24 особи.

Міністерство закордонних справ Японії направило Росії подання з цього приводу і закликало звільнити кораблі та їх екіпажі «з міркувань гуманності».

Як відомо, чотири острови Курильської гряди - Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї - є причиною територіальних розбіжностей між Японією та РФ ще з кінця Другої світової війни. Японія заявляє про свої права на них. Росія наполягає на своєму протектораті над островами.