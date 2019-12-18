Щодня в Афганістані гине або калічиться 9 дітей — ЮНІСЕФ

Унаслідок тривалого збройного конфлікту на території Афганістану щодня гине або калічиться у середньому дев’ятеро дітей.

Про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

“Щодня у середньому дев’ятеро дітей гинуть або отримують травми в Афганістані, країні, що після сорока років конфлікту й смути перетворилася на найсмертельнішу воєнну зону у світі”, - зазначається у документі.

Автори підрахували, що між 2009 та 2018 роками збройний конфлікт забрав життя близько 6500 дітей, травмувавши ще приблизно 15 тисяч.

“Підриви смертників та імпровізовані вибухові пристрої є важливим фактором, що зумовлює високі цифри жертв. Упродовж перших дев’яти місяців 2019-ого, ці методи, застосовувані збройними групами, стали причиною 42% смертей та травм цивільних”, - стверджують у ЮНІСЕФ.

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У організації додали, що “навіть за похмурими афганськими стандартами, 2019-ий рік був особливо вбивчим”.

Безпосередній вплив на дітей насильства погіршується ще й іншими негативними факторами, такими як: природні катаклізми, бідність, шкідливі соціальні норми, погана освіта тощо.

“Окрім смертей та травм, спричинених конфліктом, насильство протягом останніх років підірвало сподівання й надії цілого покоління афганських дітей й іншими чином” - підсумували у ЮНІСЕФ.