Туреччина визначилася із маршрутом каналу, що з’єднає Мармурове та Чорне моря

Туреччина визначилася із маршрутом каналу, що з’єднає Мармурове та Чорне моря

Укрінформ
Маршрут, по якому прокладуть наймасштабніший проєкт в історії сучасної Туреччини – канал "Стамбул", – вже визначено.

Як заявив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Мехмет Джахіт Турхан, будівництво розпочнуть одразу ж після завершення усіх проєктних робіт, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми визначили маршрут прокладання каналу "Стамбул". Щойно завершимо проєктні роботи та планування, розпочнемо будівництво", - сказав міністр.

Турхан зауважив, що техніко-економічне обґрунтування проєкту було зроблене з врахуванням найменших дрібниць й ті, хто працює над ним, поважно ставляться до критики з боку противників будівництва каналу.

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Нагадаємо: "Стамбул" - наймасштабніший та найамбітніший проєкт в історії сучасної Туреччини, який має з’єднати Мармурове та Чорне моря. Штучний канал довжиною 45 км, шириною до 400 м та глибиною до 25 м має пролягти по території районів Кючюкчекмедже, Сазлидере и Дурусу. Вартість проєкту за попередніми підрахунками складе 50 млрд доларів США. Очікується, що його пропускна здатність складатиме 160 кораблів щодня, на каналі планується збудувати 10 мостів.

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Уряд оголосив про намір будівництва каналу ще у 2011 році, але реалізацію відкладали кілька разів через фінансові та екологічні питання. Екологи виступили проти будівництва штучного каналу: переконують, що він зашкодить підземним водним ресурсам Стамбула, несе загрозу Мармурову морю, а також призведе до посилення урбанізації регіону та ризиків соціального характеру.

Зображення з сайту paraanaliz.com

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