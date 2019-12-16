США ввели санкції проти двох міністрів Південного Судану

Офіційний Вашингтон запровадив санкції проти двох високопоставлених урядовців Південного Судану (міністра Кабінету міністрів й глави Міноборони) через зрив мирного врегулювання в країні.

Про це йдеться в офіційну заяву державного секретаря США Майкла Помпео, оприлюдненій у понеділок.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США запровадив санкції проти двох урядовців Південного Судану – міністра кабінету міністрів Мартіна Еліа Ломуро й міністра оборони та у справах ветеранів Куола Маньянги Джуука через їхню причетність до дій, що підривають мир у Південному Судані", - зауважив глава зовнішньополітичного відомства США.

При цьому підкреслюється, що США "готові запровадити й інші заходи проти тих, хто прагне розширити конфлікт та зірвати мирні зусилля в Південному Судані".

Зусилля проти мирного врегулювання позбавляють Південний Судан безпеки, стабільності й упевненості уряду, необхідних для ведення переговорів та впровадження тривалого миру, зазначив державний секретар США.

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"Ми закликаємо уряд Південного Судану й лідерів опозиції дистанціюватися від зриву мирних процесів та досягти компромісів, необхідних для формування уряду єдності на тривалий час", - підкреслив Помпео.

Як відомо, жертвами протистояння в Південному Судані, який здобув незалежність у 2011 році, стали близько 400 тисяч осіб.