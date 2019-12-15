Найдовший кліматичний саміт ООН завершився компромісною угодою
Про це інформує BBC.
"Найдовші переговори з питань клімату під егідою ООН нарешті завершилися у Мадриді компромісною угодою", - йдеться у повідомленні. Делегати досягли згоди щодо ключового питання - посилення глобальної відповіді на зміну клімату.
Усі країни повинні запропонувати власні заходи щодо боротьби зі зміною клімату до наступного саміту у Глазго наступного року.
Після двох додаткових днів та ночей переговорів делегати нарешті домовилися про угоду, що передбачає розробку нових, вдосконалених планів щодо скорочення викидів до конференції у Глазго наступного року.
Підтримане країнами ЄС та малими острівними державами, рішення викликало заперечення низки країн, таких як США, Бразилія, Індія та Китай.
Нагадаємо, з 2 грудня тривала кліматична конференція ООН, у ній взяли участь представники близько 200 країн. Зустріч у Мадриді мала завершитися ще 13 грудня, однак тривала аж до 15 грудня.
Фото: UNclimatechange, Flickr