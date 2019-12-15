Міноборони Японії планує розробку літаків-невидимок на $100 мільйонів

Військове відомство Японії розраховує отримати з бюджету майже $100 мільйонів на розробку винищувачів-невидимок.

Про це повідомляє NHK.

«Міністерство оборони Японії має намір запросити понад 10 мільярдів ієн (або більше 92 мільйонів доларів) для розробки винищувачів-невидимок, які прийдуть на зміну застарілим літакам повітряних Сил самооборони», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військове відомство хотіло б отримати ці кошти вже наступного фінансового року, який розпочинається у квітні.

Крім того, міноборони Японії може запросити додатковий бюджет на розробку безпілотників для підтримки винищувачів.

Як очікується, міністр оборони Таро Коно і міністр фінансів Таро Асо обговорять суму військового бюджету наступного тижня.