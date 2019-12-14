Майже 350 німецьких компаній можуть потрапити під санкції США через Nord Stream 2

У німецькому бізнесі зростає занепокоєння з огляду на наміри США запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газогону "Північний потік-2".

Про це заявив керівник зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр у коментарі мережі Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

«Американські санкції проти Nord Stream 2 є поганою новиною для німецької економіки», - сказав Траєр.

Екстериторіальні санкції, які впливають на союзну країну він назвав «дуже незвичною поведінкою». У реалізації проєкту Nord Stream 2 беруть участь, за його даними, близько 350 німецьких компаній, яким тепер доводиться турбуватися про свій бізнес.

До цього додається зростаюча стурбованість щодо подальшої ескалації торгового конфлікту. «Рішення Палати представників США призведе до більшої невизначеності на світових ринках», - прогнозує представник об‘єднання ТПП Німеччини.

Як повідомлялося, Палата представників США переважною більшістю голосів ухвалила закон про національний оборонний бюджет у 2020 році, яким передбачені санкції щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

В Офісі Президента України висловили вдячність Сполученим Штатам Америки за підтримку санкцій проти будівництва “Північного потоку-2”.